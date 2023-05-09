За словами гумориста, Псюк обурив його своєю поведінкою.

Гуморист Володимир Шумко, який виступає у "Жіночому кварталі", звинуватив лідера гурту Kalush Orchestra Олега Псюка у зухвалості. Артист пригадав своє знайомство зі співаком.

Це сталося на шоу "Клуб дилетантів". За словами Шумка, усі присутні були незадоволені поведінкою Псюка.

"Що я бачив тоді. Прийшов для мене невідомий виконавець, і почав себе поводити, ніби він Kanye West. Просто надмірно до людей (ставився - УНІАН) які тебе запросили і які роблять якісь проєкт", - розповів гуморист у подкасті з Олександром Волошиним.

Відео дня

Шумко заявив про зухвалу поведінку Псюка, яку важко було не помітити. Гуморист визнає, що артист та увесь гурт Kalush Orchestra нині роблять дуже багато корисного для України, проте від слів про співака він відмовлятися не буде.

"Я зараз кажу про нього в той час, в той момент, що я побачив. Те, що вони зараз стали відомими на весь світ і завдяки цьому допомагають дуже сильно нашій державі, допомагають Збройним Силам України, наближають перемогу. Це дуже круто, їм респект, я їх за це поважаю. Але я не можу відмовитися від тих слів, від того, що я бачив", - додав Шумко.

Також гуморист розповів, чи могли б Kalush Orchestra перемогти на Євробаченні, якби в Україні не було повномасштабної війни. На думку Шумка, тоді б у музикантів було б менше шансів.

"У них крутий вокаліст з сопілкою, він там робить 99%. Що стосується частини репу, то мені не подобається... Якби не війна, я думаю, що в них було б набагато менше шансів", - визнав Шумко.

Хто такий Володимир Шумко

Гуморист народився в Умані, йому 35 років. Шумко починав свою кар'єру з того, що був ведучим на весіллях. Потім він потрапив до театральної студії "Чорний квадрат" та почав займатися гумором. Артист опановував жанр імпровізації.

У 2017 році Шумко став ведучим проекту "Найгірший водій". У 2019 гуморист потрапив до команди "Жіночого кварталу". Окрім цього, артист грає в Improv Live Show.

Вас також можуть зацікавити новини: