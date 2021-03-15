Українські зірки їздять на елітних авто. Мабуть, за допомогою таких машин вони хочуть підкреслити свій статус.
Про це повідомляє Kyiv Live.
Читайте такожВідома фітнес-модель показала ідеальну фігуру в бікіні
Тіну Кароль помітили в авто Porsche Cayenn, хоча сама машина зареєстрована на музиканта з її команди Антона Попова. Сама Кароль володіє білим Land Rover і ще сімома машинами Subaru, які дісталися їй від покійного чоловіка Євгена Огіра. Улюблена машина співачки - це Subaru Impreza STI за два млн гривень.
Настя Каменських їздить на Mercedes GLS 400 d за чотири мільйони гривень. Також вона користується послугами особистого водія.
Ірина Білик, як каже вона сама, отримала електромобіль Tesla з великою знижкою від свого друга на 30-ту річницю їхнього знайомства. Всього така машина їй обійшлася в 1,5 мільйона гривень.
А ось Оля Полякова їздить на бусі Chevrolet за три мільйони гривень. А Наталя Могилевська віддає перевагу Volvo ХС90 за два мільйони гривень.
Інші новини УНІАН:
- Мокра Тіна Кунакі засвітила розтяжки на стегнах
- Надя Дорофєєва постала в образі фатальної жінки
- Відома модель в мокрій майці еротично позувала на пляжі Копакабана
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram