Деякі з зірок їздять на електромобілях.

Українські зірки їздять на елітних авто. Мабуть, за допомогою таких машин вони хочуть підкреслити свій статус.

Про це повідомляє Kyiv Live.

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Тіну Кароль помітили в авто Porsche Cayenn, хоча сама машина зареєстрована на музиканта з її команди Антона Попова. Сама Кароль володіє білим Land Rover і ще сімома машинами Subaru, які дісталися їй від покійного чоловіка Євгена Огіра. Улюблена машина співачки - це Subaru Impreza STI за два млн гривень.

Настя Каменських їздить на Mercedes GLS 400 d за чотири мільйони гривень. Також вона користується послугами особистого водія.

Ірина Білик, як каже вона сама, отримала електромобіль Tesla з великою знижкою від свого друга на 30-ту річницю їхнього знайомства. Всього така машина їй обійшлася в 1,5 мільйона гривень.

А ось Оля Полякова їздить на бусі Chevrolet за три мільйони гривень. А Наталя Могилевська віддає перевагу Volvo ХС90 за два мільйони гривень.

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Автор: Діана Могилєвич