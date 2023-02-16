Актриса Вікторія Тарасова підтримує окупантів і кривавий режим Путіна.

Російська актриса Вікторія Тарасова, яка прославилася за роллю в серіалі "Глухар", нещодавно відвідала тимчасово окупований Донецьк. Туди вона приїжджала як пропагандистка, щоб підтримати окупантів і загарбників. Як пишуть росЗМІ, зірка припустила, що її хотіли вбити.

Справа в тому, що коли вона їхала з готелю, місто нібито обстріляли. Звичайно, російські пропагандисти заявили, що "вогонь вівся з боку позицій ЗСУ".

"Мене чомусь це напружило. Я сказала, що їдемо о 10, хоча ми повинні їхати о 7 ранку. Рівно о 10 стався обстріл міста. Я не кажу зараз, що я така крута, на мене хтось напав. Але хто його знає? Може їм треба когось відомого вбити. Незрозуміло", - сказала артистка в коментарі пропагандистським ЗМІ.

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Що Вікторія Тарасова говорить про війну

Тарасова, як і її колега по серіалу "Глухар" Максим Аверін, підтримує кривавий режим Путіна. Вона поширює кремлівські наративи і підтримує окупантів, які вбивають мирних українців.

Тарасова говорила про те, що Зеленський "не заслуговує на життя", і бажала смерті українському лідеру. Після окупації частини Донецької та Луганської областей, а також після анексії Криму, Вікторія неодноразово приїжджала туди.

Нагадаємо, як зірка "Глухаря" Максим Аверін зрадив українських фанатів.

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