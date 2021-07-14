Власник друкарні заявив, що нетрадиційні сім'ї - це "глухий кут у розвитку людства".

У Санкт-Петербурзі кав'ярня PinkyPop не змогла замовити в друкарні "Акварель" стікери і плакати з учасниками K-pop груп BTS і Stray Kids. В друкарні вирішили, що запропоновані фото виконавців – це пропаганда ЛГБТ.

Як повідомляє TJournal, про це в соцмережах розповіли власники кав'ярні. Вони опублікували скріншоти листування з власником друкарні Костянтином Папуловим. Так, він цікавився, чи мають люди на фото "нетрадиційну сексуальну орієнтацію".

Замовник відповів, що ніхто зі співаків не оголошував про це. Власник "Акварелі "все ж відмовився друкувати фотографії, оскільки, за його словами, артисти "не приховують свою орієнтацію".

У коментарях російським ЗМІ Папулов пояснив, що друк таких матеріалів "підпадає під статтю". При цьому він заявив, що "нетрадиційні сім'ї не можуть мати своїх дітей, тому це глухий кут у розвитку людства". Свою відмову друкувати фото обґрунтував тим, що артисти нібито "цілуються на сцені".

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"Будь-який друк - це реклама, пропаганда того, що надруковано. Люди копіюють, беруть приклад з того, що вони бачать в ЗМІ, ТБ, інтернеті, з друку. І людина з незміцнілою психікою може купитися на незвичайність, яскравість подачі, не розуміючи, до чого це призведе в майбутньому. Ми так само не друкуємо алкогольно-нікотинову продукцію, продукцію еротично-порнографічного змісту", - висловився Папулов.

Раніше росіяни побачили в морозиві "Веселка" гей-пропаганду. Голова "Союзу жінок Росії", колишній член Ради Федерації і член робочої групи з підготовки поправок до Конституції Катерина Лахова поскаржилася президенту Володимиру Путіну на рекламу морозива.

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Автор: Дмитро Захаров