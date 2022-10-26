Відома українська співачка Злата Огнєвіч, яка була головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", натякнула фанатам на те, що вона перебуває в романтичних стосунках.
Така відповідь послідувала на питання одного з її підписників в Instagram.
"Ну, як вам сказати. Сама собі це питання недавно задавала. Всьому свій час", - написала Огнєвіч.
Артистка не стала розголошувати подробиці, але з відповіді зрозуміло, що серце співачки явно зайняте.
Злата Огнєвіч: особисте життя
Відзначимо, що в другому сезоні шоу "Холостячка" співачка вибрала Андрія Задворного, проте у неї так і не вийшло побудувати з ним стосунки. Після завершення проекту роман швидко закінчився. Ще на початку шоу артистка зізнавалася, що їй дуже важко будувати з кимось стосунки, оскільки вона дуже зайнята і активна особистість - не всі чоловіки здатні це витримати.
Після виходу "Холостячки" Огнєвіч ще якийсь час афішувала подробиці особистого життя, проте після повномасштабного вторгнення цю тему в своєму блозі зірка практично не піднімає.
Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч вперше розповіла, чому довго носила перуку. Це була вимушена міра, бо співачка кілька років тому зіпсувала волосся фарбуванням.