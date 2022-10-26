Подробицями своїх романтичних стосунків зірка не ділиться, проте натякнула фанатам на те, що її серце не вільне.

Відома українська співачка Злата Огнєвіч, яка була головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", натякнула фанатам на те, що вона перебуває в романтичних стосунках.

Така відповідь послідувала на питання одного з її підписників в Instagram.

"Ну, як вам сказати. Сама собі це питання недавно задавала. Всьому свій час", - написала Огнєвіч.

Артистка не стала розголошувати подробиці, але з відповіді зрозуміло, що серце співачки явно зайняте.

Злата Огнєвіч: особисте життя

Відзначимо, що в другому сезоні шоу "Холостячка" співачка вибрала Андрія Задворного, проте у неї так і не вийшло побудувати з ним стосунки. Після завершення проекту роман швидко закінчився. Ще на початку шоу артистка зізнавалася, що їй дуже важко будувати з кимось стосунки, оскільки вона дуже зайнята і активна особистість - не всі чоловіки здатні це витримати.

Після виходу "Холостячки" Огнєвіч ще якийсь час афішувала подробиці особистого життя, проте після повномасштабного вторгнення цю тему в своєму блозі зірка практично не піднімає.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч вперше розповіла, чому довго носила перуку. Це була вимушена міра, бо співачка кілька років тому зіпсувала волосся фарбуванням.

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