Співачка заявила, що багато чого переосмислила і пережила.

Співачка Злата Огнєвіч заявила, що поки до кінця не пробачила підприємцю Андрію Задворному. Після завершення проекту "Холостячка" вони зустрічалися всього півтора місяця.

Про це вона розповіла в інтерв'ю славі Дьоміну на youTube.

За словами співачки, пережити розрив їй допомогла психотерапія.

"Я багато чого переосмислила і пережила. Сьогодні Андрію я від щирого серця бажаю всього найкращого. Щодо його вчинку, як чоловіка- думку свою я не змінила. Це було дивно і негідно на той час. Але я йому бажаю миру, здоров'я, щоб у нього, його сім'ї, дитини все було добре. Щоб він зустрів ту дівчину, з якою буде на одній хвилі", - поділилася переживаннями знаменитість.

Огнєвіч зазначила, що знову почала звертати увагу на інших чоловіків.

"Крапля смутку ще залишилася. До кінця не пробачила, оскільки ще має пройти час, але ставитися до ситуації, що склалася, стала легше. Після цього я навіть симпатизувала хлопцям, дивилася і думала, що класний. Я в собі відчула те, що почала звертати увагу на інших чоловіків і це класна ознака", — висловилася артистка.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч розповіла, хто з кримчан їй писав.

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