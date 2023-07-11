Чоловік не давав їй спокою довгий час.

Українська співачка Злата Огнєвіч нещодавно поскаржилася на чоловіка, який чатував її біля будинку, дзвонив консьєржу в спробах з'ясувати, коли зірка буде вдома, і залишав їй букети.

Спочатку артистка говорила, що чоловік, ймовірно, закоханий в неї, тому і переслідує. Вона не хотіла тоді писати на нього заяву в поліцію, адже вірила, що він сам припинить їй дошкуляти. Однак прохання Злати він не почув, тому у неї не було іншого виходу, окрім як звернутися в правоохоронні органи.

В інста-сторіз співачка розповіла, що чоловік писав їй повідомлення і навіть знайшов номер її телефону. В останньому листуванні з ним вона повідомила, що звернулася в поліцію, бо він старанно не хоче залишати її в спокої.

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Переляканий переслідувач сказав, що це був останній раз і більше він не буде так поводитися.

"Гіпернав'язливість точно не допоможе зі мною зблизитися. Вторгнення в особистий простір карається законом", - говорить Огнєвіч.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч поскаржилася на "галасливих" сусідів, які затіяли ремонт і не давали їй спокійно перебувати у своїй квартирі.

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