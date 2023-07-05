У співачки вже давно проблеми з сусідами.

Українська співачка Злата Огнєвіч поскаржилася на своїх сусідів, які затіяли ремонт в квартирі. За її словами, їй доводиться постійно слухати звуки різних приладів.

"Тепер це мій будильник, плейлист, подкаст тощо. Люди живуть життя, роблять ремонт. Значить, все буде добре", - написала співачка в інста-сторіз.

Вона додала, що ці ж сусіди якось викликали на неї поліцію. Їм не подобалося, що Злата співає у себе ж вдома. Однак самі вони дозволяють собі шуміти.

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"Масштаб робіт настільки великий, що мені вже дуже хочеться подивитися на результат. І це роблять сусіди, які викликали поліцію через мій спів, а зараз самі час від часу порушують графік ремонту і шуму. Ось такі справи", - додала знаменитість.

Відзначимо, раніше Злата Огнєвіч поскаржилася на невідомого чоловіка, який постійно її переслідує. Він приходить під її будинок, передає квіти і просить про зустріч.

До слова, це вже не перший раз, коли співачка розповідає про настирливих шанувальників. Раніше вона навіть писала заяву в поліцію на чоловіка, який буквально не давав їй спокою і погрожував.

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