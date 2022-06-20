Українська співачка Злата Огнєвіч повідомив про те, чим займається її 67-річний тато в Харкові. Чоловік, який пішов воювати, рятує життя поранених українських воїнів, оскільки за фахом він хірург. У коментарі ТСН Злата зазначила, що дуже пишається своїм татом.
"Він вирішив поїхати допомагати. Це його обов'язок, як чоловіки перед країною. Я їм дуже пишаюся. Ми з ним зідзвонюємося щодня. І я тепер завжди беру трубку від тата", - прокоментувала виконавиця.
Раніше співачка говорила, що попри те, що її тато кожен день бачить поранених бійців, він намагається підтримувати бойовий дух і триматися, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Огневич підкреслила - сподівається вже в найближчому часі відвідати Харків, заспівати для військовослужбовців і побачитися з татом.
Нагадаємо, Злата Огнєвіч підтримала дівчат, які продають пікантні фото і жертвують гроші на ЗСУ. Співачка сказала, що це красиво і креативно, адже Українки - найкрасивіші.