Співачка сказала, що це красиво і креативно, адже українки - найкрасивіші дівчата.

Українська співачка Злата Огнєвіч підняла у своєму Instagram-акаунті тему того, що деякі дівчата продають свої інтимні фото, а виручку жертвують військовослужбовцям. Багато хто категорично засудив це, проте артистка каже, що це креативно і красиво, тому висловила на адресу таких дівчат свої слова підтримки.

"Ті, хто мені написав, що це ганьба, – якщо ви чогось не сприймаєте і не можете зробити, не розумієте, це не означає, що це погано, а іншим цього не варто робити",-заявила Злата Огнєвіч.

"Коли я побачила це у своєї подруги, подумала: "Вау, як це круто, як це креативно і красиво", - уточнила зірка. Однак сама Злата, швидше за все, не займалася б таким.

Нагадавши, Злату Огнєвіч досі переслідує маніяк, співачка просить допомоги.

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