На думку співака, саме через "культурні злочини" таких артистів, зокрема, й почалася війна.

Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка розповів, що він думає про Світлану Лободу та Віру Брежнєву, які до повномасштабної війни мешкали та працювали в РФ. На думку артиста, провина співачок в тому, що вони скоїли "культурний злочин".

"Це моя приватна думка приватна, от як воєнні злочини не мають терміну... От я б запровадив, що культурний злочин, він теж не має терміну. І ці всі люди, вони створили культурний злочин. У нас війна в Україні, тому що спочатку було скоєно культурний злочин, в тому числі й оцими діячами, цими істотами", - заявив Скрипка в інтерв'ю Наталії Влащенко.

Він зазначив, що деякі артисти почали перекладати пісні на українську, але це усе одно не "нейтралізує" їхні "злочини". На думку Скрипки, для артистів має з'явитися "культурний Миротворець", куди б заносили інформацію про зірок з неоднозначною репутацією.

"Те, що вони 25 лютого переписали свої тексти українською, те, що вони зараз там типу підтримують Україну... Їхній злочин, все одно, він є. І війна є в Україні, це на їхній совісті ця вина. І їх дуже-дуже багато, таких персонажів. І тому просто прослідкувати навіть, за яких політичних діячів вони грали концерти, оця вся зграя. От є ж списки "Миротворця", наприклад. От, "культурний Миротворець", просто список , щоб ми просто знали", - пояснив Скрипка.

Такі персони як Лобода та Брежнєва, вважає співак, не мають стати лідерами нації. Народ має зберігати історичну пам'ять та не повторювати помилки, зазначив Скрипка.

Нагадаємо, раніше Скрипка висловився про чоловіків-втікачів і нарвався на хейт.

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