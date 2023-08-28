Артист заявив, що чоловікам не варто забороняти виїжджати за кордон.

Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка дав велике інтерв'ю, в якому озвучив свою думку щодо заборони виїзду чоловікам за кордон під час повномасштабного вторгнення.

На YouTube-каналі "Пряма Червона" він сказав, що в Україні не така тотальна війна, що сто відсотків чоловіків повинні залишатися в країні.

"У нас війна важка, але не така тотальна, що нам 100% чоловіків потрібно. Якщо чувак хоче втекти і він не мотивований, то який з нього вояка буде? Потрібно зробити систему, щоб він не військкомату або прикордоннику бабки платив, а нехай зробить донат і їде. Політика заборони ніколи не працювала", – висловився Скрипка.

Також Скрипка не згоден і з пропозицією глави МВС Вадима Денисенка про те, щоб закрити кордони для чоловіків ще на три роки після закінчення великої війни, щоб українська нація не зникала.

Артист каже, що хто хоче виїхати за кордон - нехай їде. А інших потрібно заохочувати залишитися.

"Навпаки, потрібно давати роботу, заохочувати. Хто хоче виїхати - нехай. А хто залишився - давати їм можливість працювати. Після кожної війни суспільство процвітає. Йде оновлення, мотивація все відбудувати", - додав артист.

Варто відзначити, що українці не оцінили такі висловлювання Скрипки. Ось що вони написали в коментарях:

"При всій повазі, але пан Скрипка більшу частину часу теж проводить за кордоном"

"На мій погляд, Олег "трохи сильно" віддалений від поточних українських реалій. А також не до кінця щирий у своїх словах"

"Скрипка виступав на концерті, збір від якого йде на підтримку вузьких співаків"

"Скрипці краще просто займатися музикою. Це його. Все інше - смішно"

Нагадаємо, раніше Олег Скрипка оскандалився виступом з музикантами-біженцями з Росії.

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