Співачка з'явилася на премії "Музична платформа" в образі, який не сподобався її шанувальникам.

Українська співачка Оля Цибульська прийшла на премію "Музична платформа" в бежевому образі - блузці, корсеті, що підкреслює талію і груди, а також в напівпрозорих штанях з шовковими рюшами.

Під такий "лук" зірка одягла бежеві човники на високих підборах і прикрасила свою зачіску шпилькою з квітами.

"Цей "лук" явно не ваш", "Зніміть це негайно", "На жаль, одяг відкрив все, що потрібно заховати", "Жах жахливий", "Вам в цьому негарно", "Штани все псують", "Знівечили свій вигляд. Вам потрібно змінити стиліста", "Дивні штани, білизну видно", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Зазначимо, на премії "Музична платформа" Оля Цибульська отримала статуетку за пісню "Я не плачу", яку випустила в 2021 році.

Нагадаємо, раніше Оля Цибульська зізналася чоловікові в "зраді" з Максом Барських.

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Автор: Діана Могилєвич