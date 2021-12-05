Згодом Цибульська показала, як чоловік пристрасно поцілував її в шию.

Українська співачка Оля Цибульська зізналася чоловіку в "зраді" із Максом Барських, а потім показала, як чоловік пристрасно її цілує в шию.

Відео зірка опублікувала в сторіз свого Instagram.

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"Зізналася чоловікові в зраді", - підписала відео Цибульська.

"Прокинулася і кажу своєму. Мені снилося, що я цілувалася з Максом Барських. Правда Макс взагалі не моє... А я ж не п'ю. Мій каже: "Ну тоді нехай Макс Барських тобі й готує сніданок. Альо, Макс...", - розповіла зірка, лежачи в ліжку в халаті.

Потім Цибульська показала відео, на якому видно, як чоловік цілує її в шию.

"Каже: "Знаю, що тебе заводить більше. Яйце. 2 яйця і салат", - підписала зірка.

Цибульська рідко викладає спільні фото з чоловіком, і часто зірка не показує обличчя коханого. Однак, пише ТСН, навесні цього року ЗМІ розсекретили таємничого чоловіка співачки. У реєстрі декларацій була знайдена декларація колишнього депутата Радивилівської міської ради Сергія Грисюка. Він вказав дружину - відому артистку і сина Нестора Грисюка.

Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року стало відомо, що Дзідзьо і SLAVIA вирішили розлучитися після 20 років спільного життя. Коментуючи розлучення, Ярослава заявила, що зі свого боку вона зробила все, щоб врятувати шлюб: "Моя совість чиста. Я спокійна. Треба дати прожити собі все, що приготувала доля".

У мережі тим часом поширювалися чутки, що саме Оля Цибульська вплинула на рішення про їх розлучення. Сама вона їх всіляко спростовувала. Цибульська і Дзідзьо є не тільки друзями, а й кумами.

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Автор: Олександр Топчій