Російська пропаганда настільки проїла його мозок, що, здається, мислити адекватно він вже не може.

У ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка. Було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. В Україні заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів та дискредитації ЗСУ.

Пропутінський стриптизер Тарзан, який з'їв велику порцію російської пропаганди, також упевнений, що саме українська армія атакувала Оленівку. Таку думку він висловив в інста-сторіз.

"Ну що, український солдате. Назва хаймерс вам знайома? Ось подяка вам від вашого головкому. Ось і полізла правда про всі інсценівки, влаштовані українськими нелюдами", - написав Тарзан.

Зазначимо, раніше путініст Тарзан підтримав вбивства українців. Він записав відеозвернення, в якому заявив, що російські солдати ніколи не дозволяли собі знищувати країни, гвалтувати жінок, вбивати дітей і здійснювати інші звірства.

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