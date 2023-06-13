Він розбився на мотоциклі.

Американський актор Тріт Вільямс загинув у дорожньо-транспортній пригоді у Досеті, штат Вірджинія. Аварія сталася ще в понеділок - актор розбився на мотоциклі.

Як розповів кіноагент Баррі Макферсон в коментарі People, слідчі припускають, що водій автомобіля здійснював поворот на перехресті і не помітив мотоцикл актора. В результаті зіткнення і загинув Вільямс.

"Він загинув сьогодні вдень. Він повертав ліворуч або праворуч, і його підрізала машина. Я просто спустошений. Він був наймилішим хлопцем. Він був такий талановитий. Він був актором акторів. Режисери любили його. Він був серцем Голлівуду з кінця 1970-х", - сказав Макферсон.

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Варто відзначити, що Тріт Вільямс загинув на 72-му році життя. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

Чим відомий Тріт Вільямс

Початком акторської кар'єри Тріта Вільямса можна вважати 1979 рік, коли на екрани вийшов фільм "Волосся", створений на основі однойменної бродвейської театральної постановки. Кінострічка Формана зробила Тріта затребуваним.

Відтоді він став зніматися в кіно все частіше - після "Волосся" він знявся ще в сімдесяти кінострічках, серед яких "Одного разу в Америці", "Мертвий поліцейський", "Чим зайнятися мерцю в Денвері" і "Підйом з глибини".

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