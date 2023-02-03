Каньовському було 35 років, у нього залишилося двоє дітей.

Повертаючись до рідного Кам'янця-Подільського у відпустку, внаслідок ДТП загинув військовий Віталій Каньовський. Він проходив службу у 214-му окремому стрілецькому батальйоні.

Про це повідомив мер Кам'янця-Подільського Михайло Посітко у своєму Facebook. "Повернувся додому, але зовсім не так, як нам би цього хотілось. Назавжди 35... Без батька залишились двоє діток", - написав він.

Посітко висловив родині співчуття з приводу втрати. Віталія поховають у п'ятницю, 3 лютого, у громаді оголошено день жалоби. Церемонія прощання розпочнеться об 11:00. Поховання відбудеться на Алеї Слави о 13:30.

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ДТП за участі військових авто

У вересні 2022-го року внаслідок ДТП біля міста Броди Львівської області загинули три дівчини-місіонерки - 29-річна Наталія Євгейчук, Любов Боровик і 28-річна Оксана Рищиковець, а також 7-річний син жінки, яка кермувала автомобілем Volkswagen Caddy.

Увечері 15 вересня на автодорозі "Київ - Чоп" у Бродах зіткнулися два автомобілі, один з яких - військовий. На місті ДТП загинули чотири особи, які їхали в машині Volkswagen.

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