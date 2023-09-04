Вони перебували у шлюбі чотири роки.

Британська актриса Софі Тернер, відома за роллю Санси Старк в серіалі "Гра престолів", розлучається зі своїм чоловіком після чотирьох років шлюбу.

Як повідомляє People, співак Джо Джонас вже найняв адвоката для розлучення. Повідомляється, що останні кілька місяців пара виходить у світ окремо, хоча в їхніх соцмережах миготять загальні фото.

Також західні ЗМІ пишуть, що ініціатором розриву був саме співак. Він нібито вирішив розірвати шлюб з Тернер через те, що вона не хотіла займатися їхніми дітьми.

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Однак ні Тернер, ні Джонас свої стосунки не коментують.

Що відомо про стосунки Тернер та Джонаса

У листопаді 2016 року Тернер почала зустрічатися з американським музикантом, актором і учасником групи DNCE Джо Джонасом. 15 жовтня 2017 року пара оголосила про заручини.

У травні 2019 року Тернер і Джонас одружилися в Лас-Вегасі. Через півроку стало відомо, що подружжя очікують на появу свого первістка. 22 липня 2020 року у них народилася дочка Вілла. 15 липня 2022 року народилася друга дочка.

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