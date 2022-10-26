Він заявив, що хотів би спалити Кремль одним з драконів.

Американський письменник Джордж Мартін висловився про загрозу ядерної війни. Він заявив, що хотів би спалити Росію одним з драконів з серіалу "Гра престолів".

Він додав, що загроза ядерної війни затьмарила його оптимістичний настрій, і він вже не впевнений, що майбутнє буде хорошим.

"Що ми будемо робити, якщо Путін використовує ядерну зброю? Я хотів би полетіти на Кремль на драконах, але... " - сказав Мартін в інтерв'ю The Village.

Варто відзначити, що до самих росіян Мартін ставиться добре, адже вони дуже радо приймали його кілька років тому на концерті в Санкт-Петербурзі. А ось, якщо говорити про президента країни-агресора Володимира Путіна, то письменник запевнив, що він - злий бандит.

Позиція Джорджа Мартіна щодо війни в Україні

"Великий світ настільки потворний, що я ледве дивлюся новини. Що я можу сказати про напад Росії на Україну, чого ще не сказали інші? Кілька років тому я був на конференції в Санкт-Петербурзі. Це було весело, місто було прекрасним, а російські шанувальники та письменники - навіть прикордонники - такими теплими та привітними. Путін - злочинний головоріз. Хоча, схоже, це історія світу. Хороші люди з огидними лідерами. Слухаючи звіти про бої, я відчуваю себе таким злим, таким безпорадним", - написав він раніше у своєму блозі.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк прокоментував санкції РНБО проти Лорак та інших артистів-зрадників.

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