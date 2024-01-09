Пара не живе разом з 2020 року.

Американський актор Джейсон Момоа розлучається зі своєю дружиною Лізою Боне, з якою перебував у стосунках з 2005 року, а в офіційному шлюбі - з 2017-го.

Як пише The Guardian, ініціатором розриву була саме Боне. У позові про розірвання шлюбу вона зазначила, що вони з Момоа не можуть знайти спільну мову в певних питаннях. У них виникають розбіжності, з якими вони не можуть примиритися.

Також наголошується, що гучного розлучення не буде. Екс-подружжя вже поділили майно і домовилися про те, що спільно будуть опікати своїх неповнолітніх дітей, яких у них двоє.

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До слова, старшій дочці пари Лолі всього 16 років, а молодшому синові Накоа-Вуфла - 15 років.

Цікаво й те, що пара не живе разом з 2020 року. Однак про їхній розрив стало відомо лише у 2022-му. Зараз же вони вирішили звернутися до суду, щоб нарешті розірвати шлюб.

Повідомляється, що суд Лос-Анджелеса розведе Джейсона Момоа і Лізу Боне тільки через півроку після того, як вони подадуть всі необхідні документи.

Нагадаємо, раніше Джейсон Момоа позбувся розкішного волосся.

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