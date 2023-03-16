Назаров спробував ухилитися від питання, але все одно видав колегу.

Російський актор Дмитро Назаров випадково розкрив ставлення свого колеги по серіалу "Кухня" Дмитра Нагієва до повномасштабної війни в Україні. Він зазначив, що спілкується з артистом.

В інтерв'ю "Скажи Гордєєвій" Назаров розповів, що у нього немає ніяких конфліктів з Нагієвим. Вони спілкуються навіть після того, як актора звільнили з театру. Назаров висловився проти повномасштабної війни, через що він втратив роботу.

На питання журналістки про те, яка позиція Нагієва щодо ситуації, що склалася, актор спробував відповісти ухильно. Однак він все одно видав ставлення свого колеги до повномасштабної війни.

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Назаров зазначив, що зараз його підтримують лише дві людини, з якими він знімався в серіалі "Кухня". Він сказав, що не стане називати їх імен, проте стало зрозуміло, що серед цих людей є і Нагієв. Адже сам Назаров розповів про спілкування з ним.

"Я не буду говорити, хто. Щоб не накликати на них провладний гнів. Усі про себе все знають, і я тепер про них все знаю. Були люди, з якими регулярно листувалися, обмінювалися... Вони живі, вони бояться. Я точно знаю, що вони дотримуються моєї позиції, нашої позиції, але вони бояться".

Нагадаємо, Дмитро Нагієв не виступив проти війни відкрито. Однак нещодавно артист відмовився вести російську премію "Муз-ТВ", чим натякнув на свою позицію і сильно розлютив росіян.

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