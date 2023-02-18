Нагієв також зазначив, що з часом дійсно найкращі музиканти отримають свої нагороди.

Російський актор Дмитро Нагієв відмовився від пропозиції провести премію "Муз-ТВ". Він публічно заявив про своє рішення і вже обурив росіян своїми словами. Актор не став прямо говорити про причини свого рішення, проте дав зрозуміти, про що йдеться.

Свою заяву Нагієв записав на відео і вже опублікував в його Instagram. За словами актора, зараз він не готовий проводити церемонію нагородження. Нагієв також зазначив, що з часом дійсно найкращі музиканти отримають свої нагороди.

"Я дякую концерну "Муз-ТВ" за пропозицію провести в цьому році церемонію нагородження. Дуже дякую за довіру. Але, мабуть, цього разу - ні. Але прийде час, і ми обов'язково попрацюємо і нагородимо дійсно найкращих музикантів. А поки, як казав мій дід: "Дулю вам, а не ярмарок меду в Лужниках", - заявив Нагієв.

Відео дня

Слова актора обурили росіян. Вони вже влаштували істерику в коментарях. Росіяни щиро дивуються і намагаються зрозуміти, чому деякі артисти відмовляються від святкових заходів і не підтримують пропаганду під час повномасштабної війни, коли РФ вбиває українців і знищує мирні міста.

У коментарях розпалюються небувалі суперечки. Одним здається, що так Нагієв натякає, що виступає проти війни. Інші ж стверджують, що позиція актора занадто розмита і неоднозначна.

Реакція користувачів на заяву Нагієва

"Все тому, що він ні Басков, ні Кіркоров, ні Газманов і ні Лепс... Мужик він... І людина"

"Вчіться, як треба бути людиною в житті і актором на сцені! Дмитро, ніколи в вас не сумнівався!"

"Ну ось, ще один улюбленець в Україні з'явився"

"Ще один перевзувся? Модно, однак, стало на Росії роками заробляти,а потім на іншу сторону переметнутися"

Що Нагієв каже після 24 лютого 2022 року

Нагієв ніяк не коментував вторгнення Росії в Україну до 13 березня. А в той день він перервав мовчання і опублікував чорно-біле відео, та супроводив його піснею гурту "Акваріум", в якій є слова "ми воювали самі з собою".

Після звірств окупантів у Бучі Нагієв опублікував пост, в якому написав всього два слова: "Може вистачить". Однак актор не називає РФ країною-агресором і не говорить прямо про те, що саме Путін і його кривавий режим винні в смертях мирних українців.

Перед Новим роком Нагієв публікував ще один пост. Однак і в ньому були лише натяки. Актор стверджував, що йому "хочеться просто пожити".

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