Російський актор Дмитро Нагієв відмовився від пропозиції провести премію "Муз-ТВ". Він публічно заявив про своє рішення і вже обурив росіян своїми словами. Актор не став прямо говорити про причини свого рішення, проте дав зрозуміти, про що йдеться.
Свою заяву Нагієв записав на відео і вже опублікував в його Instagram. За словами актора, зараз він не готовий проводити церемонію нагородження. Нагієв також зазначив, що з часом дійсно найкращі музиканти отримають свої нагороди.
"Я дякую концерну "Муз-ТВ" за пропозицію провести в цьому році церемонію нагородження. Дуже дякую за довіру. Але, мабуть, цього разу - ні. Але прийде час, і ми обов'язково попрацюємо і нагородимо дійсно найкращих музикантів. А поки, як казав мій дід: "Дулю вам, а не ярмарок меду в Лужниках", - заявив Нагієв.
Слова актора обурили росіян. Вони вже влаштували істерику в коментарях. Росіяни щиро дивуються і намагаються зрозуміти, чому деякі артисти відмовляються від святкових заходів і не підтримують пропаганду під час повномасштабної війни, коли РФ вбиває українців і знищує мирні міста.
У коментарях розпалюються небувалі суперечки. Одним здається, що так Нагієв натякає, що виступає проти війни. Інші ж стверджують, що позиція актора занадто розмита і неоднозначна.
Реакція користувачів на заяву Нагієва
- "Все тому, що він ні Басков, ні Кіркоров, ні Газманов і ні Лепс... Мужик він... І людина"
- "Вчіться, як треба бути людиною в житті і актором на сцені! Дмитро, ніколи в вас не сумнівався!"
- "Ну ось, ще один улюбленець в Україні з'явився"
- "Ще один перевзувся? Модно, однак, стало на Росії роками заробляти,а потім на іншу сторону переметнутися"
Що Нагієв каже після 24 лютого 2022 року
Нагієв ніяк не коментував вторгнення Росії в Україну до 13 березня. А в той день він перервав мовчання і опублікував чорно-біле відео, та супроводив його піснею гурту "Акваріум", в якій є слова "ми воювали самі з собою".
Після звірств окупантів у Бучі Нагієв опублікував пост, в якому написав всього два слова: "Може вистачить". Однак актор не називає РФ країною-агресором і не говорить прямо про те, що саме Путін і його кривавий режим винні в смертях мирних українців.
Перед Новим роком Нагієв публікував ще один пост. Однак і в ньому були лише натяки. Актор стверджував, що йому "хочеться просто пожити".