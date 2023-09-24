Він досі не може змиритися з цією втратою.

Відомий український актор Борис Барський в інтерв'ю Олексію Суханову згадав про трагічну подію у своєму житті - в 2010 році помер його 25-річний син.

Як він розповів у програмі "Говорить Суханов", його син пережив серцевий напад, після якого розвинулася затяжна хвороба. Побороти її хлопцеві, на жаль, не вдалося.

Барський каже, що досі не може змиритися зі смертю спадкоємця. Зі сльозами на очах він додав, що час зовсім не лікує.

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"Це неможливо пережити просто. Ти з цим живеш і коли кажуть, що час лікує, нічого він не лікує. Це завжди залишається у вас. Ти від цього позбутися не зможеш. Я дуже добре розумію матерів тих хлопців, які захищають Україну, які гинуть, які повертаються інвалідами, у яких в голові все змінюється. Це не переживеш, з цим доводиться жити", – сказав артист.

Чим відомий Борис Барський

Борис Барський здобув популярність завдяки програмі "Маски-шоу". Зараз він грає в театрі.

Відомо, що у нього є дружина Наталя, з якою він разом з 1980 року. У 1983 році у них народилася дочка Анастасія, а ще через рік - син Костянтин, життя якого і забрала хвороба.

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