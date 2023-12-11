Ніколаєнко є патріотом своєї країни.

Зірка популярного українського серіалу "Останній москаль" Володимир Ніколаєнко відправився на фронт. Про це повідомив його колега, народний артист України Богдан Бенюк.

Як розповів Бенюк в інтерв'ю для YouTube-каналу "Різні люди", Ніколаєнка призвали до ЗСУ у 54 роки. Він каже, що намагається допомагати колезі, з яким ділив одну гримерку.

"Звичайно, намагаємося підтримувати. Але те, що ми збираємо, ми розуміємо, що це точкова підтримка йде, але все одно потрібно це робити", – зазначив Бенюк.

Варто відзначити, що Володимир Ніколаєнко встиг зарекомендувати себе як хорошого актора і патріота своєї країни. Його можна було побачити в таких фільмах і серіалах як "Останній москаль", "Великі вуйки", "Свати 2" і багатьох інших.

Також він дуже любив театр, тому прийняв запрошення художнього керівника театру імені Франка Сергія Данченка вступити в трупу.

Нагадаємо, 10 лекабря 2023 року стало відомо про смерть відомого українського актора Андрія Павленка, який запам'ятався глядачам за ролями в серіалах "Жіночий лікар", "Дорога додому", "Ментовські війни" та інших.

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