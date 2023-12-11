Він мужньо захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

10 грудня 2023 року стало відомо про смерть відомого українського актора Андрія Павленка. Про це повідомила його дружина на своїй сторінці в Instagram.

Як саме загинув Павленко - невідомо. Дарина Орєхова зазначила, що пізніше повідомить день і місце прощання з її чоловіком.

"Війна нікого не шкодує... Війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю з часом! Я буду дуже сумувати за тобою, коханий", - написала Орєхова.

Відео дня

На смерть Павленка відреагував і його колега Олесь Каціон. Він написав, що загибель Андрія - потрясіння для всіх, хто його знав.

"Люблячий батько і справжній патріот України. Це жахливе потрясіння для всіх, хто його знав", - написав він.

Чим відомий Андрій Павленко

Андрій Павленко - популярний український актор, у фільмографії якого 69 робіт у різних фільмах і серіалах.

Найпопулярніші його роботи - "Підкидьки", "Ментовські війни", "Поганий хороший коп", "Нитки долі", "Жіночий лікар", "Дорога додому" та інші.

Відомо, що у Павленка залишилися дружина і двоє дітей.

Раніше УНІАН повідомляв, що Віталій Козловський ледь не загинув на фронті.

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