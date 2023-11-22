Бенюк різко висловився щодо мовного питання.

Український актор Богдан Бенюк, який відомий завдяки ролям у таких фільмах як "Коли її зовсім не чекаєш", "Завтра буде завтра, "Тепер я любитиму тебе" та інших, підтримав екс-нардепа Ірину Фаріон у скандалі, який розгорівся після її висловлювання про те, що вона не може назвати російськомовних захисників нашої країни - українцями.

В інтерв'ю OBOZ.UA він сказав, що вважає всіх російськомовних українців "загарбниками". За його словами, неприпустимо розмовляти мовою країни-терориста навіть у зоні бойових дій.

Бенюк зазначив, що люди, які розмовляють російською, продовжують просувати "руський мір" в Україні.

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"Треба задуматися тим людям, які виросли в Україні. Їм ганьба! Те, що вони захищають Україну, – супер. Але вони захищають, розмовляючи мовою загарбника. Це неприпустимо. Вони повинні це зрозуміти і змінити своє ставлення до найважливішого – громадянства України. Бо той громадянин України, хто є носієм мови, вважається її громадянином, а всіх інших я вважаю загарбниками", - сказав Бенюк.

Також актор зазначив, що російськомовних українців, які живуть за кордоном, він вважає росіянами. За його словами, про них потрібно просто забути.

Нагадаємо, раніше відомий актор і військовий різко відповів Фаріон на її скандальні слова.

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