Дмитро Шепелєв говорив, що йому" соромно і боляче " через війну в Україні, а тепер з'явився на пропагандистському каналі.

Відомий телеведучий Дмитро Шепелєв, який у минулому був зіркою шоу "Розсміши коміка", відправився у тимчасово окупований Маріуполь. Артист вирішив зняти там "розважальне" шоу про тварин.

В анонсі проекту "В кругу друзей", автором і ведучим якого є Шепелєва, зазначено, що в першому випуску він познайомиться з волонтерами Маріуполя. При цьому артист вказав, що тварини залишилися без господарів через військові дії, але не став уточнювати, що саме РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну і практично повністю знищила місто.

"Готуючись до передачі, я переглянув велику кількість матеріалів, присвячених тваринам, дізнався, що поруч є дуже великий і важливий притулок, де зібрані домашні тварини, перш за все собаки, які залишилися без господарів через військові дії", - видав Шепелєв.

Відео дня

Це шоу стало так званим" поверненням " ведучого на росТБ. Довгий час він не займався жодними проектами, а на початку 2022 року навіть засуджував війну. Через це росіяни закликали "покарати" Шепелєва, а тепер же вони не розуміють, чому артист знову опинився на телебаченні.

Що Шепелєв говорив про війну

У минулому Шепелєв був ведучим відомого українського шоу "Розсміши коміка", але у 2014 році він виступав у Криму на пропагандистських концертах. А на початку повномасштабної війни РФ проти України уродженець Білорусі зробив заяву.

Шепелєв зазначив, що йому "соромно і боляче". Він також вибачався перед українцями. За словами ведучого, "усе це" не вкладалося у нього в голові. Однак після цього він нічого не говорив про війну.

Вас також можуть зацікавити новини: