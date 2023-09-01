Чутки виникли кілька днів тому.

Відома актриса Дженна Ортега, яка зіграла головну героїню у серіалі "Венздей", знову опинилася в центрі уваги. На тлі того, що зірка приховує інформацію про своє особисте життя, з'явилися чутки про її "роман" з актором Джонні Деппом.

Мережа "вибухнула" версіями про те, що 20-річна Ортега познайомилася з 60-річним "Джеком Горобцем" на зйомках другої частини "Бітлджуса". Деякі стверджували, що між ними спалахнула інтрижка.

Інформація про це дійшла і до Ортеги. Їй довелося відповісти на всі чутки і нарешті прояснити ситуацію. Спілкуючись з фанами в своїх соцмережах актриса заявила, що інформація про її "роман" з Деппом є неправдивою. За словами Ортеги, вона навіть не знайома із зіркою "Піратів Карибського моря".

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"Це настільки смішно, що я навіть не можу сміятися. Я ніколи в житті не зустрічалася і не працювала з Джонні Деппом. Будь ласка, припиніть поширювати брехню і залиште нас у спокої", - цитують актрису іноЗМІ.

Крім цього, чутки прокоментували і у Деппа. Як повідомляє NME, актор не знайомий з Ортегою і був шокований, почувши чутки.

"У Деппа немає ніяких особистих або професійних відносин з пані Ортегою. Він ніколи не зустрічався з нею і не розмовляв з нею. Він не бере участі в жодному спільному з нею проекті і не збирається брати участь. Він вражений цими необгрунтованими і зловмисними чутками, які спрямовані на те, щоб завдати шкоди його репутації і кар'єрі", - заявив представник Деппа.

Нагадаємо, інформація про те, що Ортега зіграє головну роль у фільмі "Бітлджус 2", з'явилася ще в травні цього року. Однак те, що зніматися в кінокартині може і Депп, почали говорити лише недавно. Втім, ця інформація виявилася неправдивою.

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