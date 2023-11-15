Вона померла в лікарні.

Український співак Арсен Мірзоян дав інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому назвав реальну причину смерті Ніни Матвієнко. Він розповів, що жінка довго лежала в лікарні, проте ніколи не скаржилася на погане самопочуття.

За словами Мірзояна, його свекруха ніколи не хотіла, щоб її бачили слабкою. Тому спочатку навіть не пускала до себе в палату чоловіків з сім'ї, до неї могли заходити тільки жінки.

Але потім, продовжив Арсен, приходили вже всі, хто був вільний. Матвієнко привозили ліки.

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Він додав, що Ніна Митрофанівна померла від онкології. Однак розкривати більше подробиць він не став.

"Все це я залишу для Тоні, якщо вона буде давати інтерв'ю. Єдине, було дивом, що Ніна Митрофанівна ні на що не скаржилася, потім їй різко стало зле. Ми не розуміли, що це може бути. Але ніхто не розумів, що це так серйозно. Так, це онкологія", - сказав Мірзоян.

Зять Матвієнко зазначив, що вона завжди вважала себе здоровою людиною, у неї ніколи нічого не боліло. Більш того, все життя Ніна Митрофанівна сиділа на дієтах і вела здоровий спосіб життя.

Нагадаємо, Ніна Матвієнко померла 8 жовтня в Києві. 11 жовтня її поховали на Звіринецькому кладовищі.

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