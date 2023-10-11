З артисткою прощаються в приміщенні філармонії.

Сьогодні, 11 жовтня, в останню дорогу проводжають народну артистку України Ніну Матвієнко. Кореспондент УНІАН Дмитро Ключко повідомив, що попрощатися з легендою прийшло дуже багато людей.

За його словами, під Національною філармонією України, де і проходить церемонія прощання, утворилася черга. Українці прийшли попрощатися з улюбленою артисткою з квітами.

Відомо, що Ніну Митрофанівну привезли в Білій труні. Поховають її на Звіринецькому кладовищі.

Також на церемонії прощання присутня сім'я артистки. Її дочка Тоня Матвієнко з'явилася у філармонії "без обличчя". Співачка дуже важко переживає смерть матері.

Крім того, на знімку, наданому кореспондентом УНІАН, можна помітити мера Києва Віталія Кличка.

Смерть Ніни Матвієнко - що відомо

Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року. Точна причина смерті невідома, проте її колеги натякнули, що їй не вдалося побороти хворобу. Якийсь час артистка навіть лежала в лікарні, проте відвідати її їм не вдалося, бо вона не хотіла, щоб її бачили слабкою.

Також на смерть Ніни Митрофанівни відреагувала Софія Ротару. В інста-сторіз вона опублікувала чорно-білу фотографію великої співачки і написала: "Світла пам'ять".

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