Кароліна Куркова постала в яскравому аутфіті.

Відома модель Кароліна Куркова опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в блакитній спідниці в клітинку довжини максі. Наверх вона одягла подовжену червону шкіряну курточку з цікавим принтом у вигляді трикутників. А доповнила Куркова такий образ босоніжками на високих підборах.

Варто відзначити, що в цілому "лук" вийшов дуже стильним. Його варто взяти на замітку. У такому образі ви будете виглядати незвично і красиво.

Хто така Кароліна Куркова:

Кароліна визнана найсексуальнішою блондинкою Європи 2007 року

З 2009 року Кароліна одружена з кінопродюсером Арчі Друрі, з яким вона зустрічалася рік до їхнього весілля

У подружжя є два сини - Тобін Джек Друрі (нар. 29.10.2009) і Ноа Лі Друрі (нар. у листопаді 2015)

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Автор: Діана Могилєвич