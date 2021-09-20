Співачка постала в модному аутфіті.

Опальна співачка Ані Лорак опублікувала в Instagram новий знімок, на якому постала в дуже стильному образі.

Дівчина одягла прямі джинси, чорну футболку і шкіряну курточку. Доповнила вона образ срібною підвіскою і плетеною сумкою. Також на одному з фото Ані одягла темні сонцезахисні окуляри, а на іншому - ні. Так, вона поцікавилася у шанувальників, як їй більше личить.

Фанати в коментарях відзначили, що Лорак в будь-якому образі виглядає приголомшливо.

"Всі образи шикарні", "Краса", "Королева осені", "Впевненій в собі людині без різниці в окулярах або без", "Лялечка", - пишуть фоловери.

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Ані Лорак - українська співачка, народна артистка України (2008). З 2014 року активно виступає в РФ. Володарка безлічі російських музичних премій.

Представляла Україну на конкурсі пісні Євробачення-2008 з піснею Shady Lady і посіла друге місце.

Володарка премій "Золотий грамофон", "Співачка року", "Золота шарманка", "Людина року", "Пісня року" та ін., а також п'яти "золотих" дисків ("Там де ти є...", "Мрій про мене", "Ані Лорак", "Smile", "Розкажи") і двох "платинових" ("Сонце" і "15").

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Автор: Діана Могилєвич