Кращі і самі "гарячі" наряди зірок на "Греммі" / скріншоти

65-та церемонія "Греммі" традиційно стала не лише подією у світі музики. Увага глядачів завжди прикута до зірок, адже для престижної премії вони обирають найкращі образи. УНІАН зібрав п'ять найкращих і "найгарячіших" нарядів знаменитостей.

Меган Фокс

Актриса вибрала для вечірки з нагоди "Греммі" червону сукню з глибоким декольте і жорстким корсетом. Меган Фокс підкреслила талію і не стала обтяжувати образ зайвими аксесуарами. Класична голлівудська укладка лише підкреслила стильний образ актриси. У своєму Instagram вона також розповіла, що пішла на "Греммі", попри свої травми. Виявляється, у Меган Фокс струс мозку і зламана рука, гіпс заради церемонії вона вирішила зняти.

Меган Фокс на "Греммі" / скріншот

Доджа Кет

Співачка, відома своїми провокаційними нарядами, вирішила не зраджувати традиціям. Цього разу вона вийшла на публіку в чорному латексі. Дуже обтисла сукня з довгим подолом вона доповнила незвичайними сережками і яскравим макіяжем. Також Доджа Кет одягла довгі латексні рукавички. У мережі вже жартують, що образ, хоч і виглядає дуже стильно, але явно доставив співачці незручності, адже в ньому дуже спекотно.

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Доджа Кет в латексі / скріншот

Бейонсе

Головною зіркою "Греммі" стала Бейонсе. На церемонію вона прийшла в сукні з відвертим розрізом. Співачка показала стрункі ноги і зробила акцент на глибокому декольте. Попри те, що поєднання золота і срібла нерідко виходить невдалим, в цей раз наряд Бейонсе виглядав гармонійно.

Бейонсе на "Греммі" / скріншот

Джей Ло

Дженніфер Лопес, хоч і не потрапила в список номінантів на премію, все одно вийшла на сцену "Греммі". Вона вручала нагороду Гаррі Стайлзу, а тому все одно подбала про бездоганне вбрання.

Стрази, діаманти і ультрасмілий розріз - плаття Джей Ло явно можна назвати голлівудською класикою. Образ співачки вже отримав позитивні відгуки від модних критиків.

Наряд Дженніфер Лопес / скріншот

Періс Хілтон

Світська левиця не могла пропустити настільки важливий для світу музики захіж. Вона вийшла в світ вперше після новини про те, що стала мамою. Королева гламуру не зрадила своїм уподобанням.

Хілтон вперше вийшла на публіку після новини про те, що стала мамою / скріншот

Вона обрала сяючу сукню з відкритою спиною і відвертим декольте. Наряд Хілтон сподобався фанатам, проте не всі оцінили зачіску зірки.

Нагадавши, Бейонсе поставила рекорд за кількістю отриманих "Греммі".

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