Деякі зірки вирішили обрати екстравагантні наряди, а деякі - класичний гламур.

65-та церемонія "Греммі" традиційно стала не лише подією у світі музики. Увага глядачів завжди прикута до зірок, адже для престижної премії вони обирають найкращі образи. УНІАН зібрав п'ять найкращих і "найгарячіших" нарядів знаменитостей.

Меган Фокс

Актриса вибрала для вечірки з нагоди "Греммі" червону сукню з глибоким декольте і жорстким корсетом. Меган Фокс підкреслила талію і не стала обтяжувати образ зайвими аксесуарами. Класична голлівудська укладка лише підкреслила стильний образ актриси. У своєму Instagram вона також розповіла, що пішла на "Греммі", попри свої травми. Виявляється, у Меган Фокс струс мозку і зламана рука, гіпс заради церемонії вона вирішила зняти.

Доджа Кет

Співачка, відома своїми провокаційними нарядами, вирішила не зраджувати традиціям. Цього разу вона вийшла на публіку в чорному латексі. Дуже обтисла сукня з довгим подолом вона доповнила незвичайними сережками і яскравим макіяжем. Також Доджа Кет одягла довгі латексні рукавички. У мережі вже жартують, що образ, хоч і виглядає дуже стильно, але явно доставив співачці незручності, адже в ньому дуже спекотно.

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Бейонсе

Головною зіркою "Греммі" стала Бейонсе. На церемонію вона прийшла в сукні з відвертим розрізом. Співачка показала стрункі ноги і зробила акцент на глибокому декольте. Попри те, що поєднання золота і срібла нерідко виходить невдалим, в цей раз наряд Бейонсе виглядав гармонійно.

Джей Ло

Дженніфер Лопес, хоч і не потрапила в список номінантів на премію, все одно вийшла на сцену "Греммі". Вона вручала нагороду Гаррі Стайлзу, а тому все одно подбала про бездоганне вбрання.

Стрази, діаманти і ультрасмілий розріз - плаття Джей Ло явно можна назвати голлівудською класикою. Образ співачки вже отримав позитивні відгуки від модних критиків.

Періс Хілтон

Світська левиця не могла пропустити настільки важливий для світу музики захіж. Вона вийшла в світ вперше після новини про те, що стала мамою. Королева гламуру не зрадила своїм уподобанням.

Вона обрала сяючу сукню з відкритою спиною і відвертим декольте. Наряд Хілтон сподобався фанатам, проте не всі оцінили зачіску зірки.

Нагадавши, Бейонсе поставила рекорд за кількістю отриманих "Греммі".

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