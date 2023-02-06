Співачка отримала чотири премії "Греммі".

Співачка Бейонсе поставила рекорд за кількістю "Греммі". Ніхто крім неї не зміг отримати за весь час 32 статуетки. На 65-й церемонії Бейонсе вручили 4 "Греммі".

Під час отримання нагород співачка насилу стримувала сльози. Вона зазначила, що не хоче бути занадто емоційною. Бейонсе також заявила, що "намагається прийняти цю ніч".

На 65-й церемонії "Греммі" співачка отримала чотири статуетки. Альбом Renaissance одерждал небувалий успіх, завдяки йому Бейонсе вручили статуетку за накращий танцювально-електронний альбом.

Ще одну нагороду співачка отримала в категорії "Найкраща пісня в стилі R&B", статуетку їй принесла композиція Cuff It. Третю "Греммі" Бейонсе вручили за пісню Break My Soul, вона перемогла в категорії "Найкращий танцювальний/електронний запис".

І четверту "Греммі"співачка отримала за перемогу в категорії "Найкраще виконання в традиційному стилі R&B". Цю статуетку Бейонсе вручили за пісню Plastic Off the Sofa.

Раніше рекордсменом за кількістю отриманих "Греммі" був диригент Георг Шолто. Йому вдалося отримати понад 30 статуеток, це досягнення навіть вписували в "Книгу рекордів Гіннеса".

Нагадаємо, раніше УНІАН розкрив повний список переможців "Греммі".

Вас також можуть зацікавити новини: