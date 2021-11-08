73-річна жінка обрала біло-синю сукню та вдало доповнила образ аксесуарами.

Мей Маск, мама мільярдера та відомого винахідника Ілона Маска, засвітилася у сукні-вишиванці від українського дизайнера. 73-річна жінка обрала стильне вбрання від львів'янки Юлії Магдич.

Відео, на якому мама Маска позує у сукні, на своїй сторінці в Instagram показала Магдич.

Мей Маск обрала сукню-вишиванку з тендітним паском на талії. Біло-синє вбрання жінка вдало доповнила аксесуарами. До сукні вона підібрала великі золоті сережки, біло-червону сумочку та срібні босоніжки на масивному каблуці. У такому вбранні мама Маска вирушила на світський захід в Катарі.

Читайте такожМама Ілона Маска охарактеризувала українокУ коментарях користувачі пишуть, що жінці дуже пасує вишитий одяг. У свої 73 роки мама Маска має чудовий вигляд та вдало підкреслює красу стильними образами.

"Красива літня жінка в прекрасній сукні! Юлю, оплески вашій творчості!", "Жінка, яка кайфує у своєму віці, і їй дуже пасує ця сукня. Шикарна", "Це новий рівень, українці вами пишаються", - коментатори відзначають красу мами Маска та вітають дизайнера з успіхом.

Нагадаємо, мама Ілона Маска вже не вперше виходить на публіку в одязі від українських дизайнерів. У 2019 році вона засвітилася в костюмі з колекції українського бренду Darja Donezz.

Дизайнер Юлія Магдич - що відомо

Юлія Магдич народилася у Львові в 1985 році. Вона закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Юрист-міжнародник". Свій шлях у світі моди Магдич почала о 2007 році, тоді вона відкрила у Києві бутік вечірніх суконь.

У 2013 році дизайнер заснувала бренд Yuliya Magdych. Одяг від Магдич швидко став популярним, у 2016 році про неї написали у Vogue. У 2019 році колекція вишитого вбрання була показана в Українському домі в Давосі, це було першим в історії Всесвітнього економічного форуму модним шоу.

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Автор: Поліна Кузенко