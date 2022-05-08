На вулиці вже суттєво потепліло, тому час замислюватися про базовий гардероб на теплий період.

У гардеробі будь-якої модниці повинні бути футболки. Це універсальний елемент, який можна включати як в діловий образ, так і в повсякденний. УНІАН зібрав топ моделей футболок, які будуть актуальні в сезоні весна-літо 2022.

В рубчик

Футболки в рубчик - це новинка сезону. Вони найчастіше приталені, з різним типом вирізу. Візуально такі футболки підкреслюють фігуру і роблять акцент на зоні декольте. Стилісти радять вибирати пастельні тони - так їх буде легше поєднувати з різною одягом.

З підплічниками

Це вельми незвичайна модель, яка тільки набирає популярність. Виграшно виглядає в білому кольорі, що надає універсальності даної речі.

Поло

Теніска або просто футболка-поло - це класика. Вона актуальна практично завжди, проте навесні й влітку цього року в тренді її яскраві варіації.

Укорочена

З огляду на те, що одним із трендів цього сезону будуть штани або шорти з високою посадкою, укорочена футболка - must have в гардеробі кожної модниці. Її можна підібрати як класичного білого, бежевого або чорного кольору, так і знайти з помітними принтами. Головне - вдало поєднувати з іншими елементами одягу.

З написом

Футболки з написом - це елемент гардеробу, який не виходить з моди ось уже кілька сезонів. Стильно може виглядати однотонна футболка базових відтінків з акуратною мінімалістичним написом або напис на фоні яскравого принта. Найчастіше футболки з написами йдуть в розмірі оверсайз. Однак якщо ви любите приталені варіанти, це теж буде виглядати сучасно.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які світшоти і худі будуть популярні навесні 2022.

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