Цей базовий елемент гардеробу має багато варіацій.

Джинси - це універсальний елемент гардероба, який буде доречний як частина будь-якого образу. Існує величезна кількість моделей, але не всі актуальні в цьому сезоні. УНІАН зібрав топ актуальних моделей сезону весна-літо 2022.

Рвані джинси

Пошарпані й рвані джинси стали популярним явищем в панк-русі 1970-х років. З того часу вони кілька разів виходили з моди і поверталися в неї. У сезоні літо 2022 будуть особливо актуальні рвані джинси вільного крою.

Широкі джинси

Моделі широкого крою роблять повсякденний стиль більш комфортним. Вони будуть виграшно виглядати з футболкою, топом, гольфом, укороченим світшотом, блузою та ін.

Кльош

Кажуть, що нове - це добре забуте старе. У випадку з джинсами-кльош ця фраза як ніколи доречна.

Вони стануть відмінним елементом класичного стилю і підійдуть під піджак або тренч.

Джинси з принтом

Щоб зробити свій гардероб більш яскравим і цікавим, відмінно підійдуть джинси з принтом. Яскраві малюнки ризикують стати гарячим трендом цього року. Звичайно, класикою це не назвеш, проте для повсякденного використання такий варіант підійде найбільше - стильно, модно і зручно.

Темний

Темні джинси люблять не всі, проте сезон цього року повертає їх в моду. Такий варіант можна носити кожен день, поєднуючи з футболками, топами, укороченими светрами. Стилісти кажуть, що ця модель не втратить свою актуальність мінімум до кінця поточного року.

Нагадаємо, стилісти назвали найбільш модні футболки на весну-літо 2022.

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