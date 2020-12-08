У наступному році в моді будуть Каліфорнійський блонд, Темний мідний і коньячні відтінки.

Мода на кольори для фарбування волосся постійно змінюється. Деякі кольори несподівано входять в моду і стають надзвичайно трендовими, а інші вважаються безнадійно застарілими. Багато дівчат відмовляються від фарбування волосся і бажають носити натуральний колір. Однак якщо ви хочете експериментів - можете вибрати один з кольорів, які радять стилісти в 2021 році.

Модні кольори для блондинок

Каліфорнійський блонд

Цей модний колір волосся дуже популярний серед Instagram-зірок і знаменитостей Голлівуду. Такий колір волосся створюється за допомогою мелірування окремих пасом, які ніби вигоряють під сонцем. Це універсальний колір волосся, який підходить всім і робить зачіску більш об'ємною візуально.

Пшеничний блонд

Натуральність і природність завжди в моді - саме так виглядає цей колір волосся. Такий колір волосся освіжає і робить молодше. Стилісти однозначно рекомендують звернути увагу любителів блонда на цей колір. Він також підходить під будь-який колір шкіри і очей.

Попелястий блонд

Сірий колір зі сріблястим відливом створює образ красуні з холодної півночі. Цей колір волосся дуже привертає увагу і підійде не всім. Стилісти рекомендують вибирати цей колір дівчатам з холодною шкірою і світлими очима - тоді він вигідно підкреслить ваші риси обличчя.

Полуничний блонд

Шикарний освіжаючий полуничний блонд має легкий ніжно-рожевий відтінок і добре лягає на волосся будь-якої довжини. Підійде як для дівчат-підлітків, так і жінок похилого віку. Перукарі радять вибирати відтінок з дуже легким відтінком рожевого і відмовитися від кричущих кольорів.

Модні кольори для брюнеток і шатенок

Вишня в шоколаді

Цей розкішний темний колір з вишневим відливом може здатися комусь "бабусиним", проте такий колір - один із трендів 2021 року. Гарний відтінок бордо робить локони живими і привертають увагу. Добре підійде власницям густого і довгого волосся.

Темна кориця

Цей популярний відтінок поєднує медові тони і світлий каштан. Чудово підійде дамам будь-якого віку, а особливо добре виглядає на засмаглих і темнооких дівчатах. Цей відтінок можна побачити у багатьох відомих актрис.

Коньяк

Розкішний коньячний колір виглядає дуже дорого. Правильний коньячний колір повинен мати медові або золотисті переливи. Жовтизни потрібно уникати - вона зробить цей колір дешевим. Цей трендовий відтінок підійде для волосся будь-якої довжини.

Морозний каштан

Цей тон для брюнеток виглядає стильно і благородно. Прекрасно виглядає в офісі і в діловому образі. Морозний каштан створює враження суворої і впевненої в собі дівчини. Це один з головних улюбленців стилістів в наступаючому році.

Модні кольори для рудих

Темна мідь

Рідкісним власницям природного темного мідного кольору пощастило - цей приголомшливий модний відтінок буде одним з головних трендів 2021 року. Зробити такий колір при домашньому фарбуванні майже неможливо - такого ефекту можна досягти тільки в салоні. Темна мідь з монохромним колоруванням виглядає просто приголомшливо.

Імбир

Колір волосся імбир - світлий, маючий природний вигляд відтінок. Досягти ідеального кольору самостійно дуже складно - можна отримати некрасиву жовтизну або ефект запорошеного волосся. Однак якщо відтінок вийде правильним - ви будете виглядати дуже ніжно, ніби вас поцілувало сонце. За складність техніки і благородні переливи стилісти дуже цінують цей тон.

Читайте також про красу і стиль:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова