Корона прикрашена дорогоцінними каменями.

Днями відбувся фінал наймасштабнішого конкурсу краси "Міс Всесвіт 2022", переможницею якого стала 28-річна американка філіппінського походження Р'Бонні Габріель.

Після оголошення переможниці на неї одягнули грушоподібну корону, посипану сапфірами і дорогоцінними діамантами. У верхній частині знаходиться сапфір синього кольору вагою 45,14 карата. Він символізує те, що тільки зусилля і віра в майбутнє можуть творити добро.

Як повідомляє Moneycontrol, вартість корони переможниці сягає 5,58 мільйонів доларів.

Як пройшов фінал конкурсу "Міс Всесвіт"

14 січня в Новому Орлеані оголосили результати конкурсу "Міс Всесвіт 2022". Переможницею конкурсу краси стала представниця США Р'Бонні Габріель. Вона - сьома американка, яка посіла в цьому конкурсі перше місце.

Першою віце-міс стала представниця Венесуели, другою - Домініканської Республіки.

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