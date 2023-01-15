Перше місце посіла представниця США Р'бонні Габріель.

14 січня в Новому Орлеані оголосили результати конкурсу "Міс Всесвіт 2022". Переможницею конкурсу краси стала представниця США Р'бонні Габріель. Вона - сьома американка, яка посіла в цьому конкурсі перше місце.

Першою віце-міс стала представниця Венесуели, другою — Домініканської Республіки.

Що відомо про переможницю Міс Всесвіт 2022

Дівчині 28 років, вона родом з Сан-Антоніо, Техас. Здобула освіту в області дизайну одягу, працює дизайнером і моделлю.

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Зазначимо, що Україну на Міс Всесвіт представляла 28-річна Вікторія Апанасенко з Чернігова. Дівчина не потрапила в топ-16.

Через повномасштабну війну в Україні не проводилася традиційна церемонія вибору представниці від нашої країни - конкурсантку обирали онлайн, оцінюючи її бекграунд, позицію щодо війни в Україні, а також те, чим вона займається під час війни.

Наряд Апанасенко активно обговорювали після дефіле. Наприклад, вона вразила світ своїм образом "Воїн світла", автором якого виступила художниця по костюмах Леся Патока.

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" відмовилася стояти поруч з росіянкою на конкурсі.

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