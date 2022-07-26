Ця модель називається "рибальські".

Раніше так звані рибальські сандалі були спірним трендом. Деякі відносили їх до пережитків минулого, інші ж стверджували, що в них є потенціал до популяризації. Другі не помилилися, адже цей тип взуття в 2022 році зайняв почесне місце на світових подіумах. У чому ж їхня фішка?

Рибальські сандалі - це босоніжки на товстій підошві з частково закритим носком. Вони ідеально підійдуть як до класичного образу для походу в офіс або на ділову зустріч, так і для повсякденного носіння.

Цей тип взуття стильно поєднується з джинсами, короткими шортами, спідницями або сукнями міді.

Плюс такого взуття - в ньому не жарко, зручно, а при правильному поєднанні з цілісним образом воно стане вашою фішкою і предметом, що підкреслює почуття смаку.

Нагадаємо, 50-річна мама-модниця стала зіркою TikTok.

Також УНІАН писав про те, що було названо топ-5 крутих оверсайз-футболок, які підійдуть для будь-якої фігури.

Вас також можуть зацікавити новини: