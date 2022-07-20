Просторий і злегка мішкуватий одяг сьогодні в моді.

Футболка - необхідний атрибут на літо. З її допомогою можна створити і класичний, і повсякденний образ. Звичайно, безумовним попитом сьогодні користуються топ і майка, але і футболки не відстають. Особливо, якщо говорити про моделі оверсайз. УНІАН зібрав п'ять найпопулярніших варіантів.

Базова біла

Вона відмінно сяде як під класичний офісний піджак, так і під джинси. Ефект підсумкового образу безпосередньо залежить від того, як і чим її доповнити. Mush have в кожному гардеробі.

Синьо-жовта

Патріотичні забарвлення і принти в цьому році популярні як ніколи. Підкреслити свою любов до цього можна за допомогою просторої синьо-жовтої футболки, яка сьогодні є у багатьох, тому і є одним з головних трендів 2022.

Однотонна

Однотонні широкі футболки пастельних відтінків будуть ідеальними для повсякденного носіння.

Вони можуть бути як в поєднанні з шортами в тон, так і з будь-яким іншим низом, включаючи джинси.

З написами

Тут все залежить від уяви і побажань людини. Сьогодні на футболках друкують будь-які принти і висловлювання, що виглядає якось особливо.

Оверсайз укорочена

Ще одна цікава модель - оверсайз футболка з відкритою талією. Якщо такої немає - не біда. Можна недбало зав'язати звичайну футболку. Виглядає дуже навіть свіжо і молодіжно.

Нагадаємо, названо топ-5 класних костюмів, які підкреслять вашу індивідуальність.

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