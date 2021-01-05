Зараз на піку популярності каблучка з ланцюжками.

Головним бестселером цього сезону стала каблучка з ланцюжком. Вона виглядає дуже жіночно і робить руки більш витонченими. Така прикраса буде виглядати ідеально під романтичний образ. Навіть якщо ви будете носити її щодня, повірте, вона ніколи не зіпсує ваш стиль.

Також модними є каблучки-ланцюги. Ідеально вони виглядають в комплекті з масивними ланцюгами на шию і такими ж браслетами. В такому випадку варто вибирати товсте плетіння.

Не варто забувати і про каблучки на фаланги пальців. Вони прикрасять ваші ручки. Варто відзначити, що якщо ви надягаєте кілька каблучок на різні пальці, то варто уникати інших аксесуарів. Навіть прикраси потрібно носити з розумом і почуттям стилю.

Ще одним модним трендом буде каблучка з ланцюгом на зап'ясті. Вона виглядає ніжно і жіночно.

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Автор: Діана Могилєвич