Експерти в сфері моди як один стверджують - укорочені майки на широких бретелях є трендом цього сезону і ще довго не втратять свою актуальність.

Наймоднішим елементом гардеробу цього літа визнані укорочені майки з неглибоким декольте на широких бретелях. З огляду на популярність цього фасону, під категорію найбільш актуальних потрапили саме майки в рубчик.

Біла базова майка на широких бретелях

Про універсальність цієї речі можна говорити нескінченно. Її можна носити як з піджаками в класичному стилі, так і під джинси або шорти повсякденно. Вона зручна, стильна, в ній не жарко.

Така майка відмінно підійде для будь-якого типу фігури.

Яскраві майки

Для любителів квітів з палітри "вирви око" теж знайшлося актуальне рішення. Майки на широких бретелях можуть бути не тільки білими. Наприклад, такий Блакитний варіант як на фото ідеально підійде під будь-які джинси, світлі спідниці або шорти. Також можуть бути рожеві, салатові, жовті та інші кольори.

З чим поєднувати

Тут все залежить тільки від вас і вашого натхнення. Для класичного стилю можна надіти штани або базові однотонні широкі джинси. Зверху ідеально впишеться оверсайз піджак. Забарвлення вибирайте на свій смак, виходячи із загальної кольорової палітри.

На кожен день можете носити цю майку разом з шортами, спідницями міді (міні теж підійде, але дана довжина в цьому сезоні не так актуальна). Деякі носять білі майки під чорний сарафан або джинсовий комбінезон.

Нагадаємо, названо наймодніші шльопанці цього літа.

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