Це взуття стильне і в ньому не так жарко.

Багато модниць стикаються з проблемою вибору літнього взуття. Асортимент величезний, але потрібно ж придбати щось універсальне, красиве, та ще й щоб не жарко було, і щоб подружки не засміяли за старомодність. УНІАН зібрав топ-5 моделей літніх шльопанців, які в цьому сезоні є найпопулярнішими.

На платформі

Так, "тракторна" підошва вже дісталася і до відкритого літнього взуття. Таке рішення робить відкрите взуття масивним, але від цього воно не стає менш зручним. Наприклад, нижче ви можете побачити свіжий варіант 2022 року - базові бежеві шльопанці на платформі.

Жатка

Таке взуття з еко-шкіри зручне у використанні, комфортно сідає на будь-яку ногу, легке в догляді і універсальне. У ньому не жарко, його зручно взувати - саме те, що потрібно в спекотний літній період.

Плетінка на невеликому каблучку

Шльопанці на каблучку - те, до чого ще не всі звикли.

Але якщо це зручний каблук помірного розміру, то це додасть жіночності вашій ніжці. Підійде таке літнє взуття для щоденного носіння.

В'єтнамки на тракторній підошві

І таке рішення теж в моді цього літа. Любительки в'єтнамок можуть радіти, адже такий тип шльопок дуже комфортний - вони величезні і м'які, тому створюється враження, ніби вони обволікають вашу стопу.

Шкіряні на рівній підошві

Класика, яка ніколи не вийде з моди. Відмінно доповнять будь аутфіт і стануть незамінною парою на жаркий період.

Нагадаємо, названо 5 секретів домашнього педикюру.

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