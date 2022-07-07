Шльопанці на літо 2022: які вибрати? / Колаж УНІАН

Багато модниць стикаються з проблемою вибору літнього взуття. Асортимент величезний, але потрібно ж придбати щось універсальне, красиве, та ще й щоб не жарко було, і щоб подружки не засміяли за старомодність. УНІАН зібрав топ-5 моделей літніх шльопанців, які в цьому сезоні є найпопулярнішими. 

На платформі

Так, "тракторна" підошва вже дісталася і до відкритого літнього взуття. Таке рішення робить відкрите взуття масивним, але від цього воно не стає менш зручним. Наприклад, нижче ви можете побачити свіжий варіант 2022 року - базові бежеві шльопанці на платформі. 

Шльопанці на платформі / Фото - instagram.com
Шльопанці на платформі / Фото - instagram.com
Шльопанці на платформі / Фото - instagram.com

Жатка

Таке взуття з еко-шкіри зручне у використанні, комфортно сідає на будь-яку ногу, легке в догляді і універсальне. У ньому не жарко, його зручно взувати - саме те, що потрібно в спекотний літній період. 

Шльопанці жатка / Фото - instagram.com
Шльопанці жатка / Фото - instagram.com
Шльопанці жатка / Фото - instagram.com

Плетінка на невеликому каблучку

Шльопанці на каблучку - те, до чого ще не всі звикли.

Але якщо це зручний каблук помірного розміру, то це додасть жіночності вашій ніжці. Підійде таке літнє взуття для щоденного носіння. 

Плетінка на невеликому каблучку / Фото - instagram.com
Плетінка на невеликому каблучку / Фото - instagram.com

В'єтнамки на тракторній підошві

І таке рішення теж в моді цього літа. Любительки в'єтнамок можуть радіти, адже такий тип шльопок дуже комфортний - вони величезні і м'які, тому створюється враження, ніби вони обволікають вашу стопу.

В'єтнамки на тракторній підошві / Фото - instagram.com

Шкіряні на рівній підошві

Класика, яка ніколи не вийде з моди. Відмінно доповнять будь аутфіт і стануть незамінною парою на жаркий період.

Шкіряні на рівній підошві / Фото - instagram.com

Нагадаємо, названо 5 секретів домашнього педикюру.

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