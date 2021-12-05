Дизайнер Андре Тан дав кілька порад, які допоможуть вам скласти ідеальний зимовий образ.

Модниці завжди тримають руку на пульсі, і готові буквально до останньої краплі крові битися за стильний одяг. Дизайнер Андре Тан підказав, що буде ідеально виглядати цієї зими, і як правильно носити модний одяг.

Випрасувані речі

"Свіжі і випрасувані речі надають аутфіту статусності, незалежно від ціни покупок. Складки дозволені за умови, що це сто відсоткова бавовна", - сказав дизайнер.

Монохромність

Дизайнер рекомендує підбирати відтінки в одній колірній гамі, бо зараз це на піку популярності. Підбираючи речі в одній колірній гамі, упевніться, що відтінки збігаються. Якщо для вас це занадто складно - гратися з яскравими і цікавими тонами, то спробуйте скласти наряд з чорного або білого - безпрограшний варіант.

Догляд за аксесуарами

"Ідеальний стан сумки - одна з обов'язкових умов, яка допомагає виглядати дорого в будь-якій ситуації. Слідкуйте за тим, щоб вона не втрачала колір і форму, бо при частому носінні такий аксесуар може помітно забруднитися. Більш того, такий аксесуар буде актуальний під практично будь-який аутфіт, а ваш стиль стане підкресленим і завершеним", - говорить Андре Тан.

Нагадаємо, раніше Андре Тан розповів, що одягнути на новорічний корпоратив.

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Автор: Діана Могилєвич