Мода циклічна, і про це не варто забувати.

Кожен сезон тренди змінюються. Але цікаво те, що дизайнери не придумують якісь нові стилі або фасони, вони доповнюють або вдосконалять старі. Втім, ця зима не стала винятком.

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Давайте розглянемо головні антитренди, від яких пора позбутися

Пуховик

Насправді, пуховики дуже зручні, м'які і теплі. При цьому фасони з поясом або хутром на капюшоні - моветон. Від них потрібно негайно позбутися. На заміну їм краще підібрати стьобані куртки, дублянки або подовжені вовняні пальто. Так, ви зможете зробити свій образ актуальним і більш яскравим.

Хутряні жилетки

Звичайно, будь-яка жінка хоче мати в своїй шафі хутряну річ. І нехай це буде краще шуба, ніж жилетка. Хоча, і шуби вже не в тренді. Відкриємо вам секрет, чим молодша дівчина, тим дешевше повинна бути шуба. А ось якщо вам вже за 50 років, то і підбирати потрібно відповідне хутро, який додасть вам статусу. Ось такий закон моди. А загалом варто обрати іншу жилетку.

Джинси-скінні

Те, що приталені джинси, та ще й з низькою посадкою вже не в тренді, всі ми чули. Краще вибирати джинси-бойфренди із завищеною талією. Також придивіться до штанів вільного крою, наприклад, кюлотам.

Обтислі сорочки

В цілому, сорочки - це елемент базового гардероба. Тому вона обов'язково повинна бути у вашій шафі. Дизайнери рекомендують відмовитися від обтислих сорочок і віддати перевагу оверсайз. Крім того, такі білі сорочки можна ідеально доповнити корсетом з ланцюгами, наприклад. Повірте, ваш образ буде виглядати дуже виграшно.

Ботильйони

Це взуття, здається, завжди буде популярним. Але як ми вже говорили, мода циклічна, і кожен сезон дизайнери вдосконалять різні моделі. Так, зараз на піку популярності ботильйони з квадратним носком. До речі, від високого каблука теж варто відмовитися. Краще підбирати оптимальну довжину для повсякденності.

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Автор: Діана Могилєвич