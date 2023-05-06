Перша леді побачилася також з Кейт Міддлтон та Джилл Байден.

5 травня дружина президента України Володимира Зеленського зустрілася з Чарльзом III. Також Олена Зеленська бачилася з Кейт Міддлтон та дружиною президента США.

"Мала честь поспілкуватись із принцесою Уельською і першою леді Джилл Байден на офіційному прийнятті з нагоди коронації Його Величності Чарльза ІІІ. Справжнє задоволення - зустрітись із цими вишуканими леді, які мають відкрите серце та є великими друзями", - поділилася емоціями перша леді.

На своїх сторінках в Instagram вона та прем'єр України Денис Шмигаль показали фото зустрічі. Для важливого заходу Зеленська обрала сукню та особливу брошку. Як виявилося, прикраса має важливий натяк.

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Брошку від українця Руслана Багінського було створено спеціально для Зеленської та її візиту до Великобританії. Прикраса отримала назву "Полин, Євшан-Зілля".

"Євшан-зілля — полин, квітка українського степу, що є складовою українського і кримськотатарського фольклору. В українській художній літературі слово "євшан" стало синонімом тяжіння та любові до рідної землі, до свого коріння. За інтерпретаціями старої легенди, духмяний запах полину повертає людей на стежку, що обов'язково приведе додому", - розповіли у Багінського.

У коментарях під фото першої леді шанувальники зазначили, що брошка вдало підкреслила образ Зеленської. Окрім цього, багатьом сподобалася ідея та значення прикраси. Коментатори пишуть:

"Це фото увійде в історію! Дуже пишаємося Вами!"

"Наша перша леді не поступається світовим лідеркам. Краса та гідність"

"Дуже поважні і впливові жінки, приємно, що і Україна стає на світовий рівень, рівень який мав би бути вже давно, а не останні два роки і ще дуже боляче, що у нас проклята війна".

Нагадаємо, раніше Зеленська зустрілася з дружиною британського прем'єра Ріші Сунакі та зачарувала мережу стильним костюмом.

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