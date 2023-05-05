Перша леді прибула на церемонію коронації Чарльза ІІІ.

Дружина президента України Олена Зеленська почала свій візит до Великобританії та Ірландії. Вона вже прибула до Лондону, там її зустрічала дружина британського прем'єра Ріші Сунака Акшата Мурті.

"Перша леді України подякувала Британії за підтримку України, зокрема за організацію Євробачення спільно з українськими партнерами. Олена Зеленська також відзначила ще одну важливу подію - Конференцію з питань відбудови України, яка відбудеться в червні поточного року в Лондоні", - повідомили в Офісі президента.

Для публічних заходів Зеленська обрала стильний та стриманий костюм. Подовжений блейзер та класичні прямі брюки зі складками-стрілками перша леді доповнила чорними туфлями на підборах.

Відео дня

Відомо, що також Зеленська відвідала Британську бібліотеку. Фото та відео з заходу вона вже показала в Instagram. У коментарях користувачі відзначили стиль першої леді. Фанати пишуть:

"Неймовірна"

"Пишаємося першою леді"

"Чудовий стиль, костюм дуже вдалий".

Нагадаємо, раніше Зеленська побувала у Львові. Там вона приємно здивувала вишуканим образом із золотою брошкою.

Вас також можуть зацікавити новини: