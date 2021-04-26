Деякі зірки вирішили показати себе не з кращого боку.

Церемонія "Оскар" - це не тільки про кіно, але ще і про високу моду. Адже саме на голлівудських зірок найчастіше рівняються прості смертні. Але, мабуть, не всі актриси вирішили морочитися над створенням стильних образів і прийшли на червону доріжку в тому, що першим під руку попалося, так би мовити.

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Стиліст Росіна Трач для УНІАН розповіла, кого із зірок цього разу не варто наслідувати.

Дана Мюррей

"На контрасті з Різ Уізерспун і її червоною сукнею від Dior, яка ніби летить, яку теж можна віднести до списку найкращих на доріжці - Дана Мюррей постала в жакардовій сукні в клітку, яка тримає форму... форму вази. Чи доречно? Навряд чи", - каже стиліст.

Софія Налі Еллісон

У цей список також потрапило в'язане чорне плаття Софії Налі Еллісон. Як вважає Трач, цій яскравій красуні краще підійшло б щось більш оригінальне і вишукане. А таку в'язку гачком ми успішно відносили в минулих сезонах і вже забули про неї.

Холлі Беррі

Так само неоднозначну реакцію викликало плаття Dolce&Gabbana, в якому постала запрошена зірка Холлі Беррі.

"З одного боку приголомшливий колір сукні, а з іншого - якийсь дисонанс легкості і ніжності сукні з її новим зухвалим і динамічним образом. І імітація банта на найнесподіванішому місці", - говорить стиліст.

Н. Е. R

Ще один "видатний" не в кращу сторону образ Н.Е.R. Комбінезон і накидка від Dundas настільки яскравого синього кольору, прозора тканина, розсип вишивки і каменів з ніг до голови.

"Одразу так і не зрозумієш - парафіяни на червоній доріжці або східна принцеса в найкращих нарядах", - зазначила стиліст.

Мішель Куттоленк

"Якщо хочете потрапити в топ найгірших нарядів - виберіть сукню з розсипом штучних квітів по всіх нижній частині. Мішель Куттоленк набагато витонченіше б виглядала в сукні А-силуету із завищеною талією, яка зовсім по-іншому підкреслила б її фігуру", - підсумувала стиліст.

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Автор: Діана Могилєвич